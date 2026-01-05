Biella capitale del volley giovanile: concluse le Bear Wool Finals, i risultati FOTO e VIDEO

La ventunesima edizione del Bear Wool Volley è giunta al termine dopo una giornata incredibile di finali in tutte le palestre del biellese. Al Biella Forum e al Palapajetta le finalissime di tutte le categorie. A partire dalle ore 9 al Biella Forum si sono susseguite U16 femminile, U17 maschile, Special Olympics, U19 maschile e U18 femminile; al Palapajetta U14 femminile e U15 maschile. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta su YouTube tramite l’applicazione Spike Cam o in collaborazione con Rete Biella Tv.

I risultati

Under 14 Femminile: Ad aggiudicarsi il Bear Wool Volley 2026 è il Moncalieri Volley Bianca Modit, che ha battuto BTM In Volley Piemonte. MVP Moncalieri Volley Bianca Modit - Andra Cozma.

Under 15 Maschile: Valtrompia Volley ha vinto nella finalissima contro Pallavolo La Bollente al PalaPajetta. MVP: Valtrompia Volley - Tommaso Mazzetti.

Under 16 Femminile: RTZ Bern-Solothurn ha battuto Impresind DVB alla prima gara del Biella Forum. MVP: Ance Anna Cimdina - RTZ Bern-Solothurn.

Under 17 Maschile: Enercom SPB ha battuto Valtrompia Volley nella seconda partita della mattinata al Biella Forum. MVP: Lorenzo Petrache - Enercom SPB.

Under 19 Maschile: Colombo Psa Italy ha vinto la finale U19 Maschile contro il Nexstar Sant’Anna Volley al tie break. MVP: Lorenzo Corradi - Colombo Psa Italy.

Under 18 Femminile: Unipolglass Volley Almese ha vinto contro Futura Volley Giovani Rossa per 2 a 0. MVP: Polisportiva volley almese Unipolglass - Cordisco Noemi.

Special Olympics: Libertà e Coraggio ha vinto contro Eunike alla finale Special Olympics per 2 a 0.

Ringraziamenti Speciali

Un grazie sentito va a tutti i volontari coinvolti, senza i quali il Bear Wool Volley non sarebbe mai arrivato alla 21a edizione e non avrebbe il successo che ha oggi. Grazie quindi ai più di 100 volontari che mettono a disposizione il proprio tempo per fare del Bear Wool Volley un’occasione unica per tutti gli atleti.

Grazie ai responsabili delle palestre biellesi, che gestiscono e organizzano sul campo le partite, garantendo presenza e aiuto nei tre giorni di torneo.

Grazie allo staff, che nei mesi scorsi ha organizzato questa manifestazione e che finalmente vedrà realizzati tutti gli sforzi e i progetti spesi per questa edizione del Bear Wool Volley. Grazie agli Alpini dei gruppi A.N.A. di Cossato-Quaregna, Cerreto Castello e Casapinta, senza i quali non si potrebbero preparare i più di 7.000 panini, offerti da Conad, in tre giorni. Grazie agli enti patrocinanti che ci hanno permesso di realizzare questa manifestazione: Regione Piemonte, Provincia di Biella, Città di Biella, CONI, F.I.P.A.V. Regionale e il Comitato Territoriale del Ticino-Sesia-Tanaro.

Grazie, infine, agli Sponsor, senza i quali non si potrebbe organizzare una manifestazione così grande come il Bear Wool Volley: Experience Summer Camp, Conad, Lauretana, Biverbanca - Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e TAM (Tessile Abbigliamento Moda).

Grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Federazione Italiana Pallavolo, CONI, Regione Piemonte, Provincia di Biella e Special Olympics Italia Team Piemonte per il sostegno durante l’organizzazione del Bear Wool Volley 2026.

Infine grazie al programma Italia dei Giochi, di Fondazione Milano Cortina 2026, che ci ha permesso di entrare a far parte di tutte quelle realtà sportive che spingono per lo sport sul territorio italiano.

Vi aspettiamo al prossimo Bear Wool Volley!!!