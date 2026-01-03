Bear Wool Volley, a Biella è iniziata l'edizione 2026: in via Italia la sfilata delle squadre FOTO e VIDEO

Era uno dei momenti più attesi dell'edizione 2026 del Bear Wool Volley. Stiamo parlando della grande sfilata delle squadre partecipanti, di scena per le vie del centro di Biella nella prima serata di oggi, 3 gennaio. Grande la curiosità dei residenti e dei passanti che hanno ammirato e filmato il passaggio in via Italia del corteo, formato da giovani promesse della pallavolo.

Tutte loro saranno impegnate nella 21° edizione del torneo, in programma da oggi fino al 5 gennaio: per l'occasione, sono presenti 90 squadre, 1350 atleti, 150 allenatori, 100 dirigenti e 100 volontari, oltre a 70 arbitri. Come da programma, alla sfilata è poi seguita la presentazione ufficiale in piazza San Cassiano.

Da domani, invece, a partire dalle 8.30, avranno inizio le gare di qualificazione nelle diverse palestre del Biellese come da calendari ufficiali.