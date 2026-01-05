 / Valle Cervo

Valle Cervo | 05 gennaio 2026, 19:43

Pareidolia tra i monti dell’Alta Valle Cervo negli scatti di un lettore

Pareidolia tra i monti dell’Alta Valle Cervo foto Paolo Rosazza Pela

Una curiosa immagine delle montagne dell’Alta Valle Cervo viste da Beccara negli scatti di Paolo Rosazza Pela, rivela una pareidolia antropomorfa nascosta tra le pieghe dei monti.

Le ombre e le linee della roccia sembrano comporre un volto, un’apparizione naturale che il nostro cervello riconosce istintivamente come familiare. La pareidolia è proprio questo: il fenomeno che ci porta a vedere volti, figure o forme note in elementi casuali della natura, come nuvole, alberi o – in questo caso – montagne.

Un’accoppiata insolita e suggestiva con la Befana, che arriva domani martedì 6 gennaio: tra leggenda e immaginazione, la montagna sembra quasi osservare chi la guarda, ricordandoci quanto il confine tra realtà e fantasia sia sottile, soprattutto quando è la natura a raccontare storie.

s.zo.

