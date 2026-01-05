Verrone: 11.000 euro di contributi comunali alle associazioni culturali, sociali e sportive

La Giunta Comunale di Verrone ha deliberato l’erogazione di contributi a favore delle associazioni presenti sul territorio e ad altri enti che, pur non essendo ubicati nel Comune, svolgono attività che si ripercuotono positivamente sulla collettività verronese.

Le associazioni beneficiarie dei contributi, per un totale di 11.000 euro, sono le seguenti:

Fondo Edo Tempia – 1.500 euro

Cooperativa Sociale Integrazione Biellese (ANFFAS) – 500 euro

Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Biella – 500 euro

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cavaglià – 500 euro

Unione Italiana Ciechi – 500 euro

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 1.500 euro

Centro Aiuto alla Vita ONLUS – 500 euro

Gruppo Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco di Verrone – 1.000 euro

Associazione Banco Alimentare Piemonte e Valle d’Aosta – 500 euro

Associazione La Rete c/o Caritas – 500 euro

Associazione La Rete c/o Caritas – Emergenza Freddo – 500 euro

Telethon – 500 euro

Fondazione Clelio Angelino – 500 euro

Associazione Turistica e A.S.D. Pro Loco di Verrone – 500 euro

Compagnia Arcieri Biella – 500 euro

Banda Musicale di Candelo – 500 euro

Parrocchia San Lorenzo Verrone – 500 euro