Verrone: 11.000 euro di contributi comunali alle associazioni culturali, sociali e sportive

La Giunta Comunale di Verrone ha deliberato l’erogazione di contributi a favore delle associazioni presenti sul territorio e ad altri enti che, pur non essendo ubicati nel Comune, svolgono attività che si ripercuotono positivamente sulla collettività verronese.
Le associazioni beneficiarie dei contributi, per un totale di 11.000 euro, sono le seguenti:
Fondo Edo Tempia – 1.500 euro
Cooperativa Sociale Integrazione Biellese (ANFFAS) – 500 euro
Croce Rossa Italiana Sottocomitato di Biella – 500 euro
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cavaglià – 500 euro
Unione Italiana Ciechi – 500 euro
LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 1.500 euro
Centro Aiuto alla Vita ONLUS – 500 euro
Gruppo Volontariato Vincenziano San Giovanni Bosco di Verrone – 1.000 euro
Associazione Banco Alimentare Piemonte e Valle d’Aosta – 500 euro
Associazione La Rete c/o Caritas – 500 euro
Associazione La Rete c/o Caritas – Emergenza Freddo – 500 euro
Telethon – 500 euro
Fondazione Clelio Angelino – 500 euro
Associazione Turistica e A.S.D. Pro Loco di Verrone – 500 euro
Compagnia Arcieri Biella – 500 euro
Banda Musicale di Candelo – 500 euro
Parrocchia San Lorenzo Verrone – 500 euro