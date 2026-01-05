La nuova fiscalità degli ETS: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

Durante l’incontro verranno presentati i cambiamenti che interesseranno un’ampia platea di enti non profit, con particolare attenzione alla distinzione tra attività di interesse generale non commerciali e commerciali, alle novità per le associazioni non iscritte al RUNTS e a quelle riguardanti ODV e APS.

L’incontro è rivolto ad amministratori, operatori, volontari e professionisti del Terzo Settore e ha l’obiettivo di offrire strumenti pratici per orientarsi nei cambiamenti in arrivo.

Interverranno:

Avv. Gabriele Sepio , editorialista de ‘Il Sole 24 ORE’, segretario generale di ‘Terzjus’, osservatorio per la filantropia, terzo settore e impresa sociale, già coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la riforma del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Dott. Mario Moiso, commercialista, specializzato sul terzo settore fin dagli albori della normativa, svolge inoltre attività di formazione post-universitaria in ambito terzo settore.

Dott.ssa Monica Poletto (in attesa di conferma), commercialista e revisore contabile, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della consulenza nel settore non profit. È autrice di manuali e di articoli sugli aspetti fiscali degli enti senza scopo di lucro. Coordina il tavolo legislativo del Forum Nazionale del Terzo Settore oltre ad essere membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore.



Introducono i lavori:

Daniele Giaime , Presidente di CSVnet Piemonte

Gabriele Moroni, Portavoce del Forum Terzo Settore Piemonte

Saluti istituzionali:

Luigi Bobba , Presidente Fondazione Terzjus

Prof.ssa Valeria Cappellato, Università di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società (CPS)

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Clicca qui per iscriverti

Info: forum@terzosettorepiemonte.it – 353 48 10 175