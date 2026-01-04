Sinistro stradale a Biella, coinvolta una 14enne

Ieri, 3 gennaio, intorno alle 16,30, si è verificato un incidente stradale in Via Ramella Germanin a Biella.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del N.O.R.M., che hanno accertato il sinistro tra un'auto guidata da un uomo nato nel 1953 e residente a Biella e un altro mezzo, una moto, condotta da una ragazza del 2011, anch’essa residente a Biella.

Fortunatamente, entrambi i conducenti sono rimasti illesi. I mezzi sono stati spostati per ripristinare la viabilità. Le parti hanno proceduto alla compilazione del modello C.I.D..