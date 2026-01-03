Da Biella Città Creativa Unesco alle nevicate storiche: le immagini imperdibili di Marchisotti nel 2025 FOTO

Da quello in cui si parla di Biella Città Creativa Unesco, a quello delle Olimpiadi 2006, 40 anni di consigli comunali di Biella, il fascino del rally in bianco e nero, sono solo alcuni degli articoli che in questo 2025 da marzo a dicembre, tutti i sabati mattina ad eccezione di qualche settimana in estate, sul nostro giornale newsbiella.it hanno allietato le nostre giornate accompagnandoci in viaggi straordinari attraverso Biella, il Piemonte ma non solo.

Attraverso il suo obiettivo, il fotografo Biellese Roberto Marchisotti, il "Maestro" come lo chiamano nell'ambiente, ha raccontando anche degli Alpini, della moda con gli scatti realizzati a Pitti Uomo e IdeaBiella, dei 30 anni della Provincia di Biella, di medici, della storia del Basket, di vip come Rita Levi Montalcini, Berlusconi, ma anche Nilde Iotti, Andreotti, Storace, La Russa, Bossi, Prodi… la lista dei personaggi politici immortalati dal fotografo biellese Roberto Marchisotti nella sua carriera è davvero lunga. Ma la professionalità e la maestria di Marchisotti ci ha accompagnato anche tra le calli di Venezia durante il carnevale negli Anni 80, a scoprire il Sacro Monte di Varallo, il più antico tra i nove Sacri Monti delle Alpi piemontesi e lombarde, il ricetto di Candelo, il monte Camino innevato, il laghetto della Burcina, la casa Natale di Pietro Micca.

E che dire della Biella di "ieri", degli angoli della città, quelli meno conosciuti, delle immense nevicate ormai passate ma mai dimenticate. Marchisotti nel suo immenso archivio ha anche tantissime foto di politici, non solo biellesi, anche di quelli che sono venuti in città, e immagini sconvolgenti dell'alluvione del 1968 a Valle Mosso. E poi sport, le gare di Motonautica a Viverone, Torino 2006, le immagini favolose della Burcina che il fotografo ha raccontato ricordando la figura del geometra Spinotti, esperto botanico che fin dal 1970 ha curato con passione i parchi della città di Biella.

Marchisotti ha anche presentato l'arte della sorella Sandra, le immagini di Biella avvolta da un manto di neve, senza dimenticare il presepe Gigante di Marchetto, fin dalla sua origine.