Biella, nuovo incendio e disordini al carcere

Ancora tensioni al carcere di Biella. Come riportato dall'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, con le parole del segretario generale Leo Beneduci, nella giornata di ieri, 2 gennaio, un detenuto straniero ha appiccato il fuoco al secondo piano del Padiglione Mucrone della casa circondariale, seminando il panico e dando origine a episodi di intolleranza e disordini. Solo il tempestivo intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria ha evitato conseguenze ancora più gravi.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte criticità che ha già colpito l’istituto biellese nei giorni precedenti. Come già pubblicato in un precedente articolo, nella notte del 31 dicembre alcuni detenuti avevano infatti distrutto la semisezione 2ª B del Padiglione Mucrone, appiccando incendi con materiali di fortuna e danneggiando impianti di illuminazione, arredi e una telecamera.

Le fiamme e il fumo erano stati domati esclusivamente grazie all’intervento della Polizia Penitenziaria, costretta ad operare con idranti e dispositivi di protezione individuale. Durante le operazioni, un detenuto aveva opposto resistenza e rivolto insulti agli operatori. Ingenti i danni ai beni dell’amministrazione penitenziaria.

“Eventi critici, devastazioni e violenza sono all’ordine del giorno. Mai vista una situazione così grave nel distretto del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – afferma il segretario generale dell'OSAPP Beneduci – Serve un cambio di passo immediato”.