Milano-Cortina 2026, Nicole Orlando porterà la Fiamma Olimpica a Biella

Nicole Orlando porterà la Fiamma Olimpica nella città di Biella. Il momento tanto atteso della staffetta avrà luogo nella mattinata di martedì 13 gennaio. Un grande onore per l'intera comunità biellese.

Come riportato in un precedente articolo, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il Piemonte dal 10 al 16 gennaio 2026, coinvolgendo 25 comuni e toccando quattro siti UNESCO. L’itinerario era stato annunciato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che aveva presentato il percorso ufficiale del Viaggio della Fiamma. La mattina del 13 gennaio, la Fiamma passerà per due siti simbolici: Ivrea e il Santuario di Oropa. Successivamente raggiungerà Biella, Vercelli, Casale Monferrato e Novara.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale delle city celebration, accompagnato da spettacoli, performance artistiche e iniziative che coinvolgeranno le comunità locali. La Fiamma, simbolo di amicizia, pace e unità, percorrerà in totale 12mila chilometri in 63 giorni, toccando tutte le 110 province italiane.

Il viaggio, iniziato con l’accensione del fuoco sacro a Olimpia il 26 novembre 2025, si concluderà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro con la cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano-Cortina.