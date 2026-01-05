Occhieppo inferiore: muore in casa Olivo Salvatore

Hanno avvisato i soccorsi, ma al loro arrivo non c'è stato più nulla da fare. Olivo Salvatore, del '65, è deceduto nella propria abitazione a Occhieppo inferiore.

Nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, l'ambulanza medicalizzata di Novara è intervenuta per l'uomo che presentava problemi di cuore, ma i soccorsi sono stati vani. Presso l'abitazione si sono recati anche i Carabinieri, per gli accertamenti di rito. A chiamare i soccorsi è stata la moglie, a cui verrà affidata la salma. La morte è sopraggiunta per cause naturali.