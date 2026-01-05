Epifania del Signore: il programma delle celebrazioni in Cattedrale a Biella

La Cattedrale di Biella celebra l’Epifania del Signore con un ricco calendario di liturgie rivolte ai fedeli di tutte le età. Le celebrazioni prenderanno il via già da oggi, nella vigilia dell’Epifania, lunedì 5 gennaio, con l’Eucaristia alle ore 18.

Domani, martedì 6 gennaio, la Cattedrale ospiterà diverse celebrazioni: alle 7.30 si terrà la Trinità Eucaristia, seguita dall’Eucaristia delle ore 9. Alle 10.15 è in programma il Solenne Pontificale, momento centrale delle celebrazioni, mentre nel pomeriggio, alle 16, saranno celebrati i Secondi Vespri. La giornata si concluderà con due ulteriori Eucaristie, alle 18 e alle 20.30, quest’ultima nuovamente dedicata alla Trinità.

Le celebrazioni dell’Epifania rappresentano un’occasione speciale per ricordare la visita dei Magi a Gesù Bambino e riflettere sul significato della manifestazione divina a tutte le genti.

La comunità è invitata a partecipare numerosa a questi momenti di preghiera e riflessione, che uniscono spiritualità, tradizione e convivialità nella splendida cornice della Cattedrale di Biella.