Domani Bersaglieri in Festa a San Sebastiano per la Befana Cremisi

Bersaglieri in festa domani 6 gennaio, giorno dell'Epifania, a Biella per la Befana Cremisi. L'associazione della sezione di Biella ha organizzato come ormai da tradizione ritrovo, Santa Messa e sfilata quindi deposizione di alloro al monumento in piazza Del Bersagliere.
Il programma prevede alle 10,15, il ritrovo, alle 10.30 la Santa Messa presso la basilica di San Sebastiano, al termine della quale la Fanfara si esibirà sul sagrato della basilica. Seguirà il corteo fino a piazza Lamarmora per gli onori ai caduti e la deposizione della corona di alloro.
Seguirà il pranzo, un momento conviviale per concludere la giornata di festa all'insegna dell'amicizia e dei valori.