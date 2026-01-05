Biella: due nuove date per l'elezione dei presidenti dei consigli di quartiere

Consigli di quartiere di Biella avanti tutta: dopo le votazioni che si sono svolte a fine novembre prosegue l' insediamento dei Consigli di Quartiere.
Queste le prossime date che sono state scelte per l'elezione dei presidente degli organismi: è stata convocata la prima seduta prevista per l’insediamento del Consiglio del Quartiere Centro per il 12 gennaio 2026, alle ore 18,00 che si svolgerà in via Battistero, 4 Palazzo Oropa.
Nel calendario di questo gennaio è poi prevista un'altra convocazione, quella del quartiere Pavignano-Vaglio-Colma: la data scelta dagli eletti dal quartiere è il 12 gennaio 2026, alle ore 21,00, in via Rappis, 11.