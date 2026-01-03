Biella, paga parte della spesa alle casse automatiche ma la vigilanza se ne accorge

Paga parte della spesa alle casse automatiche ma “dimentica” alcuni prodotti per un valore di circa 150 euro. Gli addetti alla vigilanza se ne accorgono e allertano le forze dell'ordine. Ora, rischia una denuncia per furto aggravato.

È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella tarda mattinata di ieri, 2 gennaio, all'interno dell'Esselunga di Biella. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per identificare e sottoporre agli accertamenti di rito il presunto responsabile, un 18enne di origine straniera.