Nel primo giorno del 2026 4 incidenti sulle strade del Biellese, c'è un ferito grave in ospedale

Quattro incidenti e un ferito grave al Pronto Soccorso. È il bilancio della prima giornata del nuovo anno sulle strade del Biellese.

Intorno alle 10.20 di ieri, 1° gennaio, a Gaglianico, è stato soccorso un vercellese di circa 80 anni che, alla guida della sua Vespa, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo sulla cui dinamica sono in corso i dovuti accertamenti. Sembra che abbia riportato ferite da codice rosso. Ora, è in ospedale, in prognosi riservata. Il mezzo, invece, è stato posto sotto sequestro dai militari dell'Arma, impegnati nelle dovute indagini sull'accaduto.

Alle 16, a Salussola, si è verificato uno scontro frontale-laterale tra due auto. Non ci sono feriti ed entrambi i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid. A Sagliano Micca, alle 19, una Jeep ha centrato in pieno un palo della luce mentre a Gaglianico, in orario serale, due veicoli si sono urtati all'interno di un parcheggio. Anche in questo caso non si segnalano conseguenze gravi per le persone alla guida.