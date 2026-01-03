Crans-Montana, in Duomo un momento di preghiera per la 15enne biellese ferita nell'incendio di Capodanno

Nei giorni scorsi, la comunità biellese è rimasta profondamente colpita dal tragico incendio di Crans-Montana dove si sono registrati 40 morti e più di 110 feriti. In particolar modo, molte persone hanno espresso in queste ore, sui social e per messaggio, particolare vicinanza ai familiari di Elsa Rubino, la studentessa biellese di 15 anni rimasta gravemente ferita nell'incendio che ha devastato il bar Le Constellation nella notte di Capodanno.

“Di fronte a una prova così dura, sentiamo il bisogno di stringerci come città, con discrezione e rispetto, attorno a lei e alla sua famiglia – riportano alcuni cittadini che ci hanno contattato in redazione – Da qui l'invito a partecipare alla Santa Messa delle 10.15 di domani, 4 gennaio, in Duomo, a Biella, e di prendere parte ad un momento di preghiera per Elsa così da far sentire alla giovane e alla sua famiglia la vicinanza sincera di tutta la comunità”.