Al presepe Gigante di Marchetto arriva la Befana!

Il presepe Gigante di Marchetto è sempre aperto fino all' 11 gennaio e nel programma delle diverse iniziative che sono state pensate per questa edizione ce n'è anche una che è stata messa in calendario per il 6 pomeriggio. Nel giorno dell'Epifania, ci sarà infatti una grande sorpresa per grandi e piccini: troverete anche La Befana, dolcetti, panettone, vin brulè e cioccolata, ad allietare la vostra visita.

Gli organizzatori ricordano che c'è sempre per chi desidera, la possibilità di giocare con la '"caccia agli oggetti nascosti" richiedendo lo stampato alla casetta accoglienza sotto il campanile.

L'allestimento è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22.