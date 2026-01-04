Ubriaco soccorso ad Andorno

Nella giornata di ieri 3 gennaio, intorno alle 11,30, a Andorno è intervenuto il personale del 118 in soccorso di una persona in evidente stato di ebbrezza lungo la strada.

All’arrivo dell’ambulanza, l’uomo, residente in Valle Cervo e nato nel 1964, si è mostrato inizialmente non collaborativo e ha rifiutato le cure, nonostante le sue condizioni richiedessero assistenza. Solo alla vista dei Carabinieri, intervenuti sul posto, si è convinto a salire sull’ambulanza.

L’uomo è stato quindi trasportato presso l’ospedale di Biella Ponderano dai sanitari e a scopo preventivo è stato accompagnato anche dai militari dell’Arma.