Ar…RIVA la Befana 2026: festa, giochi e dolcezza nel cuore di Biella Riva

Biella è pronta a vivere una giornata speciale all’insegna della tradizione e del divertimento: Ar…RIVA la Befana… 2026!. L’appuntamento è in Piazza San Giovanni Bosco, lungo Via Italia, per un evento pensato per grandi e soprattutto per i più piccoli, ricco di iniziative che animeranno il quartiere per tutta la giornata.

Si parte dalle ore 10.00 con Cittàdelmarket, il colorato mercatino degli hobbisti, dove curiosare tra creazioni artigianali, idee regalo e prodotti originali, respirando l’atmosfera tipica delle feste in piazza.

È previsto il suggestivo arrivo della MotoBefana, grazie ai volontari di Protectors Urbis, che porteranno allegria, giochi divertenti e una pioggia di dolcetti per tutti i bambini.

Nel pomeriggio dalle 15

Il programma prosegue con tante attività dedicate ai più piccoli:

giochi e animazione,

giro in pony per un’esperienza indimenticabile grazie a Woody riding Club

per un’esperienza indimenticabile grazie a Woody riding Club uno spettacolo di magia capace di stupire e far sorridere.

Non mancherà la golosa merenda per i bambini, offerta da Brusa Pasticceria, per ricaricare le energie tra un gioco e l’altro.

Uno dei momenti più attesi sarà la spettacolare discesa della Befana dal campanile, realizzata dagli specialisti di Edilizia Acrobatica: un evento emozionante che lascerà tutti con il naso all’insù. E per chi porterà con sé la calza, una sorpresa speciale: la Befana la riempirà di tanti ottimi dolcetti.

L’iniziativa è realizzata dalla Proloco Biella e Valle oropa ed Ente Manifestazioni Biella Riva, grazie al contributo di numerose realtà del territorio.

Una giornata da segnare in agenda, per vivere insieme la magia della Befana e iniziare il 2026 con sorrisi, tradizione e tanta voglia di stare insieme.