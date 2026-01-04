Due liti per vicinato nel Biellese: interventi dei Carabinieri a Donato e a Cossato

Ieri, 3 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti in due distinti episodi di lite tra vicini nel Biellese.

Il primo caso si è verificato a Donato intorno alle 16:30. Un uomo del 1980 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per una discussione con il vicino, un uomo del 1974, riguardante confini di terreni. La lite era già stata segnalata in mattinata e la controparte aveva cercato di provocare un confronto fisico. All’arrivo dei Carabinieri, gli animi sono stati calmati e le parti informate delle rispettive facoltà di legge.

Il secondo episodio si è svolto a Cossato verso le 20. Un residente ha richiesto l’intervento dei Carabinieri a causa del vicino che continuava a battere sul muro. Si tratta di un contenzioso di lunga data, con precedenti denunce per lesioni tra un uomo del 1978 e un uomo del 1975. Durante l’intervento, le parti si sono accusate a vicenda di disturbo, ma l’intervento dei militari ha evitato un possibile degenerare della situazione.