A Lessona un contributo ad ASPA Animali solo per Amore

Il Comune di Lessona si dimostra ancora una volta a fianco degli animali. Anche per il 2025 ha infatti concesso in favore dell’Associazione “A.S.P.A. ANIMALI SOLO PER AMORE” la somma di € 400,01 con l'obiettivo di garantire la gestione delle colonie feline in ambito comunale, assicurando la cura della salute degli animali, nonché le condizioni di sopravvivenza, provvedendo altresì ad interventi di controllo demografico.
La scelta dell'amministrazione è contenuta in una delibera di giunta che richiama la Deliberazione della stessa Giunta Comunale del 16.02.2023, con cui si è approvato lo schema di convenzione con l’Associazione “A.S.P.A. ANIMALI SOLO PER AMORE” proprio per lo svolgimento delle attività di controllo delle colonie felina nel territorio comunale sino al 31.12.2025.