 / EVENTI

EVENTI | 29 settembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 settembre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 settembre 2025

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 26 al 28 settembre 2025

Attualità

- +Bellezza in Valle: Il Premio speciale SELLALAB va all’Antico Forno della Pasticceria Massera di Sala Biellese

- "A Casa con Me" su Rai Tre: il Comitato torna a parlare dello scandalo del Tempio Crematorio di Biella FOTO

Costume e società 

- A Biella 250 dipendenti del gruppo Sella impegnati nel “Volunteer Day”

- Roberto Marchisotti, gli scatti di 25 anni di politica biellese FOTO

Cronaca

- Rustico in fiamme, a Pray i Vigili del Fuoco evitano il peggio

- Principio d’incendio in una canna fumaria a Gaglianico, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

- Viverone: Ladri in alloggio. Malviventi non trovano nulla di valore e scappano

- Tavigliano, urta una moto parcheggiata: inseguimento e tamponamento nella notte

- Stereo a tutto volume alle quattro di notte, ennesimo intervento dei Carabinieri a Bioglio

- È Carola Dettoma la 24enne che ha perso la vita, cadendo da cavallo

- Biella, scontro fra auto in via Ogliaro: sono tre i veicoli coinvolti FOTO

- Valdilana, lavoratore in nero scoperto in un’azienda agricola FOTO

- 3 ladri professionisti arrestati dalla Polizia, avevano agito in alcuni supermercati biellesi

- Dal nord ovest: Vende biglietti per il concerto di Vasco mai recapitati, nei guai un torinese di 42 anni

-Biella, 63enne crea disturbo al Pronto Soccorso

- Cavaglià, 19enne rimane incastrato in una macchina agricola, elitrasportato al CTO

Eventi

- A Città Studi la prima edizione di UNIGHT 2025, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, le voce di alcuni protagonisti VIDEO

- UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO

- Cossato: Presentata la nuova stagione teatrale FOTO

- A Candelo è giornata di vendemmia tra sorridi e solidarietà FOTO

- Cavaglià, palio dei rioni, Arianna Lanza è la Calibate 2025 FOTO

- A Biella "ECOLIFE": un confronto sulla transizione energetica: il modello CER e la sfida nucleare

Politica

- Biella, elezioni consigli di quartiere: tutte le liste, i candidati e dove si vota

Sport

- A Biella oltre 2100 persone per la Pigiama Run 2025, un “fiume colorato” nel segno della solidarietà FOTO e VIDEO

- Calcio, vince la Biellese, niente da fare per Fulgor Chiavazzese e Città di Cossato

- Miagliano corre insieme: 104enne e 92enne emozionano al Villa Poma Trail FOTO

- Biella Rugby presenta la nuova stagione: “Sarà storica, c'è bisogno del sostegno della città” FOTO e VIDEO

- Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

- Bocce Valle Elvo: successo della Valle Mosso Mossese con Daniele Mento e Imerio Pietrobon nella gara notturna

- Deltaplano: un pilota biellese nella squadra campione del mondo

- Rievocazione del circuito motociclistico di Biella 1939, ospite d'onore: Giacomo Agostini FOTO

- Rugby: Coppa Italia, I Turno Lyons Piacenza v Biella Rugby 31-18 (14-12)

- Biella Classic 2025: due giorni di motori, storia ed emozioni in città, le classifiche FOTO

- La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il “Città di Biella” FOTO e VIDEO

- Calcio, ACF BIELLESE, buona la prima di campionato: 14 a 1 contro Borgo Vittoria FOTO

 Economia

- Il Piemonte fatica ancora con le esportazioni: a metà 2025 il calo è del 2,5% e la "colpa" è sempre di automobili e meccanica

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore