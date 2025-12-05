Brusnengo: Concerto di Natale il 7 dicembre

Si terrà domenica 7 dicembre 2025, alle 21, il tradizionale Concerto di Natale organizzato dalla S.O.M.S. di Via Forte – Brusnengo. L’appuntamento è fissato nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, dove il pubblico potrà assistere a una serata musicale dedicata alle atmosfere delle festività.

Ospite della serata sarà il Coro 100% Misto – Made in Biella, diretto da Sandro Montalto. Il gruppo proporrà un repertorio vario, composto da canti provenienti da diverse parti del mondo e dalle tradizioni natalizie più conosciute e apprezzate.