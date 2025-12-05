Festa a Valdengo: la scuola primaria accoglie Babbo Natale FOTO e VIDEO

Nonostante il freddo pungente questa sera, venerdì 5 dicembre, il cortile della scuola primaria di Valdengo si è riempito di bambini, famiglie e insegnanti per la tradizionale festa di Natale dell’istituto. Un appuntamento molto atteso, che anche quest’anno ha registrato una grande partecipazione.

Gli alunni della scuola di primo grado hanno proposto canti e brani musicali dedicati al Natale, esibendosi davanti a genitori, parenti e alla presenza dell’amministrazione comunale, che ha rivolto un ringraziamento ai bambini, ai docenti e a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla buona riuscita della serata.

Molto atteso l’arrivo di Babbo Natale, giunto in cortile a bordo della Jeep dei Vigili del Fuoco di Cossato, accolto dall’entusiasmo dei più piccoli. Durante la festa è stato acceso anche l’albero di Natale nel giardino della scuola, per coronare l'arrivo delle festività natalizie.

La serata proseguirà all'interno della palestra comunale di Valdengo, dove i partecipanti si sposteranno per il rinfresco finale, occasione per scambiarsi gli auguri.