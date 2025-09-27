Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

Si è svolto nella palestra comunale di Tollegno l’Open Day multisport organizzato dal Comune, che ha visto la partecipazione di circa 100 bambini. I piccoli hanno avuto l’opportunità di provare diverse discipline sportive grazie alle società locali.
Presenti all’evento:
-
Gruppo Sportivo Tollegno e A.S.A.D., con minivolley e pallavolo unificata;
-
Teens Basket Biella, per il basket;
-
San Lorenzo, per il calcio.
L’Open Day si è svolto dalle 15:00 alle 17:00 e si è concluso con una merenda offerta a tutti i partecipanti. L’assessore comunale Mauro Martiner ha espresso soddisfazione per l’ottima partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai bambini.