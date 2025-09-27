 / Circondario

Circondario | 27 settembre 2025, 17:52

Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

Si è svolto nella palestra comunale di Tollegno l’Open Day multisport organizzato dal Comune, che ha visto la partecipazione di circa 100 bambini. I piccoli hanno avuto l’opportunità di provare diverse discipline sportive grazie alle società locali.

Presenti all’evento:

  • Gruppo Sportivo Tollegno e A.S.A.D., con minivolley e pallavolo unificata;

  • Teens Basket Biella, per il basket;

  • San Lorenzo, per il calcio.

L’Open Day si è svolto dalle 15:00 alle 17:00 e si è concluso con una merenda offerta a tutti i partecipanti. L’assessore comunale Mauro Martiner ha espresso soddisfazione per l’ottima partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai bambini.

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore