Open Day multisport a Tollegno: grande partecipazione dei bambini

Si è svolto nella palestra comunale di Tollegno l’Open Day multisport organizzato dal Comune, che ha visto la partecipazione di circa 100 bambini. I piccoli hanno avuto l’opportunità di provare diverse discipline sportive grazie alle società locali.

Presenti all’evento:

Gruppo Sportivo Tollegno e A.S.A.D. , con minivolley e pallavolo unificata;

Teens Basket Biella , per il basket;

San Lorenzo, per il calcio.

L’Open Day si è svolto dalle 15:00 alle 17:00 e si è concluso con una merenda offerta a tutti i partecipanti. L’assessore comunale Mauro Martiner ha espresso soddisfazione per l’ottima partecipazione e l’entusiasmo mostrato dai bambini.