A Biella oltre 2100 persone per la Pigiama Run 2025, un “fiume colorato” nel segno della solidarietà FOTO e VIDEO

Un “fiume colorato” è partito da Biella in nome della solidarietà. Oltre 2100 persone hanno preso parte alla 4° edizione della quarta edizione della Pigiama Run, la corsa-camminata solidale promossa da LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), andata in scena nella prima serata di oggi, 26 settembre, in contemporanea con le altre 33 località italiane che appoggiano questa iniziativa. In campo anche 100 volontari che, insieme ai numeri dei podisti, ha raggiunto le posizioni di vertice delle città aderenti come afflusso di partecipanti, dopo Milano.

L'evento rappresenta un gesto simbolico, semplice quanto efficace: indossare un pigiama per una sera per sentirsi vicini a chi è costretto a indossarlo ogni giorno in un letto d'ospedale e correre - o camminare - al calar del sole. Una manifestazione sportiva dal duplice obiettivo: divertirsi e fare sport ma agire anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, LILT sosterrà in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.