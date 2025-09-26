Biella, scontro fra auto in via Ogliaro: sono tre i veicoli coinvolti FOTO

Nelle ultime ore si è verificato un incidente stradale in via Ogliaro, a Biella, che ha coinvolto tre veicoli. Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe invaso la corsia opposta, andando a collidere con altri due mezzi provenienti dall’altro senso di marcia.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti la Polizia Locale e i sanitari del 118. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice verde: le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Le autorità sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona. Presente anche il carroattrezzi che si è occupato di recuperare i mezzi e ripristinare la viabilità, con il supporto delle forze dell'ordine.