+Bellezza in Valle: Il Premio speciale SELLALAB va all’Antico Forno della Pasticceria Massera di Sala Biellese

La giuria ha motivato così la scelta: “Per saper coniugare il miglioramento estetico e la crescita economica del Territorio, valorizzando l’eccellenza locale attraverso lo sviluppo di un modello di business sostenibile e innovativo.”

La famiglia Massera, titolare dell’omonima pasticceria, ha riportato alla luce il primo forno di famiglia, trasformandolo in un luogo che unisce memoria, tradizione e innovazione. L’antico edificio, ristrutturato e curato in ogni dettaglio, ospita oggi un percorso che intreccia la storia della famiglia e la crescita dell’attività con la vita della comunità di Sala Biellese. È uno spazio che custodisce le radici di un mestiere artigianale e, al tempo stesso, racconta ciò che l’azienda è oggi e ciò che offre al proprio territorio.

Il progetto è stato pensato per rendere visibile a tutti la magia del lavoro manuale, permettendo di scoprire da vicino l’arte della pasticceria. Non essendo possibile accedere al laboratorio attuale, l’Antico Forno diventa così un vero e proprio museo esperienziale, capace di stimolare i cinque sensi e concepito per essere accessibile anche a persone con disabilità, come quelle nello spettro autistico.

Un modello di impresa che genera bellezza

L’Antico Forno Massera rappresenta un esempio virtuoso di come la valorizzazione del patrimonio edilizio e culturale possa tradursi in nuove opportunità economiche e turistiche. Coniugando tradizione, innovazione e inclusione, la famiglia Massera ha dato vita a un modello di impresa sostenibile che rafforza l’identità del territorio e ne alimenta la crescita.

Il Premio speciale SELLALAB 2025 celebra così un progetto che trasforma la bellezza in valore condiviso, confermando come l’imprenditorialità possa essere una leva fondamentale per il futuro del Biellese.