Biella, 63enne crea disturbo al Pronto Soccorso

Nella notte tra sabato 27 settembre e domenica un uomo di 63 anni, di origine marocchina, ha dato in escandescenze presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Biella, creando disturbo al personale e agli altri pazienti presenti.

Si tratta dell’ennesimo episodio di tensione registrato all’interno della struttura sanitaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, chiamati a supporto dagli operatori.

L’uomo è stato successivamente sedato e, una volta tranquillizzato, si è addormentato, riportando così la calma in reparto.