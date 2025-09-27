Viverone: Ladri in alloggio. Malviventi non trovano nulla di valore e scappano

Ancora un episodio di criminalità che desta preoccupazione a Viverone. Nella giornata di ieri alcuni ladri si sono introdotti in un alloggio del paese, mettendo a soqquadro le stanze.

I malviventi avrebbero agito approfittando dell’assenza della proprietaria introducendosi da una finestra del bagno, rovistando in ogni angolo alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Non avendo trovato nulla di interessante, si sono dileguati lasciando l’abitazione in completo disordine.

La brutta sorpresa è toccata alla donna al suo rientro, intorno alle 20. Una volta aperta la porta e constatato l’accaduto, ha immediatamente dato l’allarme.

L’episodio ha creato apprensione in paese, dove i residenti chiedono maggiore attenzione e sicurezza per evitare il ripetersi di simili incursioni.