Valdilana, lavoratore in nero scoperto in un’azienda agricola FOTO

Nei giorni scorsi in Valdilana (BI), nell'ambito di un'attività congiunta volta a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Biella, in collaborazione con l’Arma territoriale, ha effettuato un accesso ispettivo presso un'azienda agricola.

L’ispezione ha portato all'individuazione di un lavoratore, uomo di anni 28 del luogo, intento a svolgere mansioni all'interno di tale impresa agricola, privo di qualsiasi forma di contratto di lavoro. In particolare le verifiche hanno consentito di accertare la completa irregolarità della posizione del dipendente “in nero”, il quale è stato trovato mentre svolgeva attività di pulizia del raccolto. I Carabinieri hanno provveduto a contestare le previste violazioni di legge e a richiedere la documentazione necessaria per il proseguimento dell’attività di verifica.

Questa operazione rientra nel più ampio impegno dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle norme sociali, a garanzia della legalità e della sicurezza nei luoghi di lavoro.