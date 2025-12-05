 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 05 dicembre 2025, 15:00

Pray si avvicina al Natale, si inaugura il Presepe Meccanico

Pray si avvicina al Natale, si inaugura il Presepe Meccanico (foto di repertorio)

Pray si avvicina al Natale, si inaugura il Presepe Meccanico (foto di repertorio)

Grande attesa a Pray per l'inaugurazione del Presepe Meccanico, uno dei classici appuntamenti delle festività di Natale. La cerimonia avrà luogo domenica 7 dicembre, alle 17.30, in via Primo Maggio 33. Sarà sempre aperto dall'8 dicembre all'11 gennaio. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore