Pray si avvicina al Natale, si inaugura il Presepe Meccanico

Grande attesa a Pray per l'inaugurazione del Presepe Meccanico, uno dei classici appuntamenti delle festività di Natale. La cerimonia avrà luogo domenica 7 dicembre, alle 17.30, in via Primo Maggio 33. Sarà sempre aperto dall'8 dicembre all'11 gennaio.
venerdì 05 dicembre
giovedì 04 dicembre
