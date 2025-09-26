 / CRONACA

Rustico in fiamme, a Pray i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Le squadre hanno concentrato i loro sforzi per circoscrivere l'incendio, impedendo che le lingue di fuoco si propagassero alle case vicine.

Un denso fumo nero ha oscurato il cielo nel primo pomeriggio di oggi, 26 settembre, e ha richiamato l'attenzione su un incendio divampato in un rustico a Pray. 

I Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, sono intervenuti per gestire la situazione, resasi critica a causa della vicinanza della struttura a diverse abitazioni.

L'allarme è scattato intorno alle 12:30. 

Le fiamme, divampate all'interno del rustico, hanno rapidamente avvolto l'intera struttura, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era già completamente interessata dal rogo. 

Le squadre hanno concentrato i loro sforzi per circoscrivere l'incendio, impedendo che le lingue di fuoco si propagassero alle case vicine.


All'interno del rustico, andato completamente distrutto, erano custoditi materiali da giardino e diverse attrezzature, che hanno alimentato le fiamme rendendo le operazioni di spegnimento più complesse. 

Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

L'intervento è stato fondamentale per evitare un bilancio più grave, proteggendo le abitazioni adiacenti e garantendo la sicurezza degli abitanti della zona.

Redazione g. c.

