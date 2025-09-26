Rustico in fiamme, a Pray i Vigili del Fuoco evitano il peggio



Un denso fumo nero ha oscurato il cielo nel primo pomeriggio di oggi, 26 settembre, e ha richiamato l'attenzione su un incendio divampato in un rustico a Pray.



I Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, sono intervenuti per gestire la situazione, resasi critica a causa della vicinanza della struttura a diverse abitazioni.



L'allarme è scattato intorno alle 12:30.



Le fiamme, divampate all'interno del rustico, hanno rapidamente avvolto l'intera struttura, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era già completamente interessata dal rogo.



Le squadre hanno concentrato i loro sforzi per circoscrivere l'incendio, impedendo che le lingue di fuoco si propagassero alle case vicine.





All'interno del rustico, andato completamente distrutto, erano custoditi materiali da giardino e diverse attrezzature, che hanno alimentato le fiamme rendendo le operazioni di spegnimento più complesse.



Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.



L'intervento è stato fondamentale per evitare un bilancio più grave, proteggendo le abitazioni adiacenti e garantendo la sicurezza degli abitanti della zona.