A Ronco Biellese si aspetta il Natale tra mercatini dell'artigianato e laboratori di terracotta

Mercatini dell'artigianato, prodotti locali e laboratori di terracotta per i bambini aspettando il Natale.

Questo il ricco programma dell'iniziativa che avrà luogo dalle 10 alle 18 di domenica 7 dicembre, in piazza Vittorio Veneto, nel comune di Ronco Biellese. Sono previste anche letture natalizie con la Biblioteca, oltre a musiche natalizie, visite guidate e leccornie di vaio genere, accompagnate da ottime bevande calde.

Un buon modo per trascorrere la giornata insieme ai propri cari e prepararsi al meglio al tempo del Natale.