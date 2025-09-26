UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO
Dalle 10 alle 18 laboratori, stand, speech e workshop per avvicinare giovani e adulti al mondo della ricerca scientifica e dell'università
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
Durante la giornata, il pubblico potrà esplorare una "città fantastica" composta da aree tematiche e spazi interattivi che ospiteranno:
Laboratori di ricerca e attività formative
Esposizioni e presentazioni di prototipi
Workshop, giochi e escape room
Speech letterari e musicali
Stand informativi
L’evento, che vedrà la partecipazione di ricercatori, docenti e studenti. Alle 18.00 è previsto un aperitivo per tutti e, a seguire (ore 20.30 circa), la chiusura della giornata in bellezza con un concerto degli allievi della neo nominata seconda università della musica in Italia Accademia Perosi.
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù
UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO Mattia Baù