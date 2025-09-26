UNIGHT, Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Città Studi Biella, Rondi: "Una giornata dedicata alla ricerca, rivolta a tutti a 360°" FOTO e VIDEO

Durante la giornata, il pubblico potrà esplorare una "città fantastica" composta da aree tematiche e spazi interattivi che ospiteranno:

Laboratori di ricerca e attività formative

Esposizioni e presentazioni di prototipi

Workshop, giochi e escape room

Speech letterari e musicali

Stand informativi

L’evento, che vedrà la partecipazione di ricercatori, docenti e studenti. Alle 18.00 è previsto un aperitivo per tutti e, a seguire (ore 20.30 circa), la chiusura della giornata in bellezza con un concerto degli allievi della neo nominata seconda università della musica in Italia Accademia Perosi.