Tavigliano, urta una moto parcheggiata: inseguimento e tamponamento nella notte

Momenti concitati nella notte. Intorno alle 3.30 di oggi un’auto, condotta da un giovane, avrebbe urtato una moto parcheggiata lungo la strada senza fermarsi. Il proprietario del mezzo a due ruote, un uomo classe 1978, accortosi dell’accaduto, si è messo all’inseguimento del veicolo nel tentativo di fermarlo.

Secondo una prima ricostruzione, nel corso della manovra il motociclista sarebbe stato tamponato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ascoltato il conducente dell’auto: quest’ultimo avrebbe parzialmente confermato i fatti.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione del proprietario della moto, per cercare di chiarire una dinamica che al momento appare poco definita. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire con precisione le responsabilità dell’accaduto.