Museimpresa al Tam Due secoli di storia “made in Piacenza”

Ultimo appuntamento del 2025, all’Its Tam Biella, per la rassegna Museimpresa che ha già ospitato nelle settimane scorse l’Archivio storico gruppo Sella e il Maglificio Maggia. Martedì 9 sarà la volta della Fratelli Piacenza, une delle più antiche aziende laniere biellesi con oltre due secoli di tradizione, che presenterà il proprio innovativo progetto di digitalizzazione dell’archivio aziendale, un’iniziativa che coniuga tutela del patrimonio e avanguardia tecnologica.

Il racconto delle aziende, straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione del distretto biellese - e di tutta l’Italia - è al centro dell’iniziativa che l’Istituto di corso Pella ha voluto organizzare ispirandosi all’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, che riunisce oltre 150 realtà di grandi, medie e piccole imprese italiane

Nell’aula magna alle 18,15 Felice Piacenza illustrerà le metodologie adottate per la scansione dei tessuti avvalendosi di strumenti avanzati quali scanner ad alta risoluzione, tecniche di fotogrammetria e modellazione tridimensionale. Il progetto, in continua evoluzione, mira a spingersi oltre la semplice conservazione, esplorando nuove modalità di fruizione e interazione con i contenuti storici, anche in chiave educativa e museale. L’obiettivo è infatti quello di rendere accessibile e consultabile un patrimonio unico di cultura tessile, design e memoria industriale.

Fratelli Piacenza si conferma infatti tra le poche realtà tessili italiane ad aver intrapreso un percorso strutturato di digitalizzazione archivistica, dimostrando una visione lungimirante e un impegno concreto verso la valorizzazione del proprio heritage.

Gli incontri organizzati dall’Its Tam vogliono essere uno stimolo innanzi tutto per gli studenti e per tutti coloro che vorranno partecipare, uno mezzo per scoprire quanto il Biellese può regalare in fatto di radici imprenditoriali, storia socio economica e traguardi, peculiarità che lo hanno reso uno dei pilastri del Made in Italy nel mondo.

Nel 2026 il calendario proseguirà con Mebo, Fila Museum e Casa Zegna. L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.