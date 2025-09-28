Cavaglià, 19enne rimane incastrato in una macchina agricola, elitrasportato al CTO

Nel tardo pomeriggio di ieri sabato 27 settembre, intorno alle 17, a Cavaglià, un 19enne è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre si trovava nel giardino della propria abitazione.

Il ragazzo stava lavorando al mais con una sfogliatrice quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto incastrato con un braccio all’interno del mezzo. Immediata la richiesta di soccorso al 118: il giovane è stato raggiunto dall’équipe sanitaria che, valutata la situazione, ha disposto il trasferimento in elicottero al CTO di Torino. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Il giovane ha riportato gravi ferite, con abrasioni e lussazioni, ma non avrebbe perso l’arto, e secondo quanto riferito dai sanitari, non si troverebbe in pericolo di vita.