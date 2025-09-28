Biella Classic 2025: due giorni di motori, storia ed emozioni in città, le classifiche FOTO

Nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre Biella ha riacceso i motori con un fine settimana dedicato alle auto storiche e al fascino delle competizioni di regolarità.

La città ha ospitato la 9ª edizione del Biella Classic, valida per il Trofeo Nazionale Regolarità e per la Coppa Italia 1ª Zona, insieme all’8° Biella Legend, riservato al marchio Porsche in collaborazione con il Porsche Club Italia, e al 3° Raduno Auto Storiche e Moderne promosso dalla scuderia APV Classic.

Il Biella Classic si è svolto su un’unica giornata, con 45 pressostati e due prove a media, mentre per la regolarità turistica sono stati predisposti 35 pressostati. Biella Legend e Raduno hanno invece rappresentato un’occasione più turistica e di avvicinamento alla specialità.

L’organizzazione, affidata a Veglio 4×4 – già attiva in numerose competizioni nazionali – ha curato nei dettagli anche l’aspetto enogastronomico, proponendo pranzi in location esclusive con prodotti tipici del territorio.

Le partenze, differenziate su due percorsi distinti, hanno dato visibilità a tutte le categorie. Il tragitto, lungo circa 150 chilometri, ha toccato varie zone della provincia, concludendosi in via Lamarmora, nel cuore di Biella, dove gli equipaggi sono stati premiati direttamente sulla pedana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Biella, ha confermato ancora una volta la sua capacità di coniugare passione per i motori, valorizzazione del territorio e tradizione automobilistica.

LE CLASSIFICHE DI REGOLARITA' CLASSICA

https://www.cronocarservice.com/archivio-file/CLASSIFICHEFINALICLASSICA/13636/

LE CLASSIFICHE DI REGOLARITA' TURISTICA

https://www.cronocarservice.com/archivio-file/CLASSIFICHEFINALI/13638/