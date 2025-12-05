Team Cycling Center, domani la festa sociale al polivalente di Quaregna Cerreto

Si svolgerà domani sera, sabato 6 dicembre al polivalente di Quaregna Cerreto, la festa sociale del Team Cycling Center, appuntamento annuale dedicato ai tesserati e ai sostenitori della società.

Nel corso della serata verranno rivolti i ringraziamenti a tutti gli sponsor che supportano il team nelle attività sportive e organizzative. Un riconoscimento sarà indirizzato al Comune di Castelletto Cervo per il contributo alla realizzazione del bike park situato sul territorio comunale, struttura di riferimento per gli allenamenti della squadra. Un ringraziamento anche al Comune di Quaregna Cerreto, che ha messo a disposizione gli spazi del polivalente sia per i meeting sia per l’evento sociale.

Sono previste le premiazioni dei tesserati, con particolare attenzione al settore giovanile, composto da 32 bambini e ragazzi, e al settore amatoriale dedicato agli adulti.

Nella stessa giornata, il Team Cycling Center accompagnerà inoltre Claudia Zammuner, atleta tesserata, al Gran Galà FCI di Cherasco (CN), dove sarà premiata per la vittoria del campionato regionale Enduro.