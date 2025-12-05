 / EVENTI

EVENTI | 05 dicembre 2025, 08:30

Borriana: mercatino e mostra dei presepi con l’Associazione El Chinchè

Come da tradizione, tutto il ricavato sarà devoluto per il restauro della Chiesetta di San Bernardo

L’Associazione El Chinchè di Borriana propone due appuntamenti imperdibili per questo periodo natalizio.

Il primo evento è il tradizionale mercatino, che si terrà dal 6 all’8 dicembre nei locali dell’Oratorio. Saranno presenti prodotti artigianali, abbigliamento, addobbi natalizi e oggetti utili per la casa, perfetti per i regali delle feste.

Il secondo evento si svolgerà nei locali della Chiesetta di San Bernardo e avrà come tema i presepi. Oltre al presepio tradizionale realizzato da Federica Schiapparelli, saranno esposti anche un presepio preparato dai bambini delle Scuole Elementari e numerosi presepi provenienti da tutto il mondo. La chiesetta sarà aperta da questo weekend e resterà visitabile per tutto il periodo natalizio, secondo gli orari riportati nel volantino dell’Associazione.

Come da tradizione, tutto il ricavato sarà devoluto per il restauro della Chiesetta di San Bernardo.

s.zo.

