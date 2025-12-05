Borriana: mercatino e mostra dei presepi con l’Associazione El Chinchè

L’Associazione El Chinchè di Borriana propone due appuntamenti imperdibili per questo periodo natalizio.

Il primo evento è il tradizionale mercatino, che si terrà dal 6 all’8 dicembre nei locali dell’Oratorio. Saranno presenti prodotti artigianali, abbigliamento, addobbi natalizi e oggetti utili per la casa, perfetti per i regali delle feste.

Il secondo evento si svolgerà nei locali della Chiesetta di San Bernardo e avrà come tema i presepi. Oltre al presepio tradizionale realizzato da Federica Schiapparelli, saranno esposti anche un presepio preparato dai bambini delle Scuole Elementari e numerosi presepi provenienti da tutto il mondo. La chiesetta sarà aperta da questo weekend e resterà visitabile per tutto il periodo natalizio, secondo gli orari riportati nel volantino dell’Associazione.

Come da tradizione, tutto il ricavato sarà devoluto per il restauro della Chiesetta di San Bernardo.