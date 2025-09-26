Tragedia a Cossato: muore una giovane di 24 anni

Nella mattina di oggi, venerdì 26 settembre, a Cascina San Grato di Cossato, una giovane donna di 24 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza sarebbe rimasta coinvolta in un grave episodio mentre si trovava all’interno della cascina. Restano ancora da chiarire le dinamiche: non è escluso che la giovane sia caduta da cavallo o che sia stata colpita dall’animale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le forze dell’ordine e i tecnici dello Spresal per avviare gli accertamenti del caso.

Seguiranno aggiornamenti.