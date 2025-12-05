Polenta concia, Babbo Natale, mercatini: Salussola in festa per Santa Lucia

Festa di Santa Lucia anche nel comune di Salussola. Sarà di scena dalle 10 alle 18 di domenica 7 dicembre, in frazione San Secondo, con l'esposizione di hobbisti e mercatini del piccolo artigianato. Presenti anche più di 30 presepi in mostra per tutto l'abitato.
Tra le iniziative in programma anche la distribuzione della polenta concia d'asporto (ore 12), il giro turistico in trenino, l'arrivo di Babbo Natale con la consegna delle letterine (ore 15), il giro dei presepi con le lanterne (ore 16). In caso di maltempo alcuni eventi si terranno nel salone polivalente di Salussola.