Biella Rugby presenta la nuova stagione: “Sarà storica, c'è bisogno del sostegno della città” FOTO e VIDEO

“Sarà una stagione storica e avremo bisogno del sostegno della nostra città”. Queste le parole pronunciate dal presidente Filippo Musso in occasione della presentazione della nuova stagione che attenderà il Biella Rugby.

L'anno scorso, infatti, la realtà sportiva biellese ha conquistato la promozione in Serie A Elite, il massimo campionato nazionale di rugby. La cerimonia ha avuto luogo nella prima serata di oggi, 26 settembre, alla Cittadella del Rugby di Biella, dove sono state riportate le tappe principali di un traguardo incredibile.

Un vero “miracolo sportivo”, condiviso con il nutrito pubblico formato da istituzioni, autorità, rappresentanti delle forze dell'ordine, famiglie, giovani e atleti. In tale occasione, sono state anche mostrate le nuove divise del club per la nuova stagione, senza dimenticare gli sponsor principali (tra cui il premium partner Edilnol) e la rosa di giocatori della prima squadra, oltre ai membri dello staff tecnico e le giovanili.

Di seguito le interviste al presidente del Biella Rugby Filippo Musso e al consigliere della Federazione Italiana Rugby Vittorio Musso.