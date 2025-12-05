A Biella il Natale è in Igloo

A seguito della sperimentazione dello scorso anno in piazza Duomo, durata due settimane e accolta con grande favore, l’assessorato guidato da Anna Pisani ripropone lo stesso format per l’intero periodo natalizio, dal 6 dicembre al 6 gennaio, in piazza Vittorio Veneto.

Numerose le attività dedicate ai bambini e alle famiglie, tutte finalizzate all’inclusione e alla socializzazione. Saranno gestite da diverse associazioni del territorio, che hanno aderito con entusiasmo, segno concreto della condivisione e del sostegno al progetto.