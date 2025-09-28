Rievocazione del circuito motociclistico di Biella 1939, ospite d'onore: Giacomo Agostini FOTO

Oggi domenica 28 settembre Biella rivive la I Rievocazione del Circuito Motociclistico di Biella sull’identico percorso dell’edizione 1939. Un evento organizzato da AMSAP, in collaborazione con il MotoClub Perazzone-Cavallini di Biella, con un ospite speciale: Giacomo Agostini, anche noto come Ago e Mino (Brescia, 16 giugno 1942), un pilota motociclistico italiano, vincitore di 15 campionati mondiali. Agostini è in assoluto il pilota più titolato nella storia del motomondiale.

Il Circuito ai tempi fu un evento sotto ogni punto di vista, "che riuscì a tenere avvinti per quattro ore una vera e propria folla di pubblico", ricordano le cronache dell'epoca, "che fu di almeno 6.000 persone". La Rievocazione AMSAP di oggi si tiene invece con la formula di una "Manifestazione Turistica Culturale", dedicata in particolar modo alle moto storiche. Le moto partecipanti verranno suddivise in categorie ordinate per anzianità: fino al 1939, dal 1940 al 1960, dal 1961 al 1980, dal 1981 al 2005 e infine la categoria “moto da competizione”.

In occasione della Rievocazione e della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca ASI, sono presenti anche moto e auto d’epoca in semplice esposizione. Le moto si trovano esposte lungo il centrale Viale Matteotti, mentre le auto in Piazza Vittorio Veneto, immediatamente a ridosso del Circuito.

Sotto i portici di viale Matteotti è collocata una Mostra Fotografica dedicata al Circuito, con le immagini a suo tempo realizzate dal fotografo Toso di Biella. Le immagini sono state anche utilizzate da AMSAP per la realizzazione del Calendario 2025, iniziativa che ha dato il via alla realizzazione della I Rievocazione del Circuito.