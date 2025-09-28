A Biella 250 dipendenti del gruppo Sella impegnati nel “Volunteer Day”

250 dipendenti insieme alle loro famiglie hanno partecipato a Biella al “Volunteer Day” del gruppo Sella, l’iniziativa di volontariato aziendale nell’ambito del programma “Puliamo il Mondo” realizzato da Legambiente. Questa edizione ha visto i volontari impegnati in attività di pulizia e raccolta dei rifiuti in parchi e giardini ma anche nel recupero degli arredi urbani negli spazi verdi di nove città italiane.

A Biella – dove solo nella passata edizione sono stati raccolti quasi 160 chili di rifiuti – i partecipanti si sono dedicati alla pulizia dei Giardini Arequipa. I volontari, dopo un briefing introduttivo dello staff di Legambiente e l’intervento di un referente del gruppo Sella, hanno iniziato le operazioni di pulizia dell’area con guanti, sacchi e altre attrezzature necessarie.

Tutti i rifiuti raccolti e le attività svolte verranno misurati e registrati nella “carta di identità del volontariato aziendale”, un riconoscimento per le imprese che aderiscono alle iniziative di riqualificazione dei territori. In questo modo, Legambiente potrà certificare il tempo, l’impegno e i risultati dell’attività, e il suo contributo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Grazie a questo intervento, gli spazi riqualificati saranno a disposizione delle comunità locali offrendo maggiore sicurezza, accoglienza e sostenibilità. L’iniziativa contribuirà a rafforzare il rapporto tra persone, ambiente e territorio, valorizzando i luoghi in cui ogni giorno si vive e si lavora.

In totale sono stati più di 700 i dipendenti del gruppo Sella e loro familiari che hanno partecipato al “Volunteer Day” 2025 in 9 città italiane: oltre a Biella, analoghe iniziative di volontariato si sono svolte in contemporanea anche ad Aosta, Bari, Napoli, Padova, Roma e Torino.