Tante cose da fare nel we a Biella il 5, 6, 7 e 8 dicembre

Venerdì 5 dicembre

- Oropa, la Basilica del Sacro Monte ospiterà alle ore 18 il secondo appuntamento della rassegna MusicAntica

- Biella, concerto Fondazione Perosi

- Oropa, ore 21: Incontro d’Avvento in diretta streaming con Don Ignacio Carabajosa “Guarda il cielo e conta le stelle”, Sala Frassati

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food

- Biella, eventi di Natale

- Biella, h. 17:00 - Francesco Monti, in dialogo con il prof. Dino Gentile, presenterà il suo volume 2988 Colloqui con Dio presso la Biblioteca Civica "Alfredo Frassati"

- Biella, i bambini luce di speranza cantano il Natale, concerto in Duomo dei cori Coro Voci in Musica, coro Incanto tra le Note, coro Cuori in Coro, coro Saru Jeeva ore 20,30

- Oasi Zegna, inaugurazione stagione sciistica

- Oropa, Avvento

- Biella, Natale a Gli Orsi

- Oropa, pista di pattinaggio

Sabato 6 dicembre

- Biella, ore 21:00, nel Punto Cagliari del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe in via Galileo Galilei, 11 – Biella: “Il cammino del pellegrino metafora dell'esistenza nel racconto di Riccardo Pilloni”

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Borriana, mercatino e presepi

- Biella, Giardini Zumaglini presidio "Con la Palestina che resiste" ore 15

- Lessona, Mistero al Castello, ore 21, cine teatro Italia, Serata per sostenere il progetto CENTRE MEO "LINO LAVA" di Bujumbura - BURUNDI

- Biella, presso lo Studio Ceretti in viale Matteotti 25, Rita Mancini e Stefano Ceretti presentano la Nuova collezione sciarpe Coccola in modal e cashmere, con fotografie d’autore e citazioni celebri 10-13 / 15-18.

- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food

- Donato, mercatino di solidarietà in via Martiri della Libertà 31 dalle 10 alle 20

- Callabiana, inaugurazione presepe meccanico

- Cossato, Natale a Cossato tra cori 16,45, accensione luci alle 17 e cioccolata e von brulè e pista di pattinaggio alle 18 inaugurazione

- Gaglianico, torneo degli Enti presso il Bowling, parte del ricavato andrà a Telethon, dalle 15

- Biella Chiavazza, concerto 20,45 coro Noi Cantando presso Teatro parrocchiale di via Firenze, ingresso a offerta libera il ricavato sarà devoluto all'OASI

- Oropa, pista di pattinaggio

- Cossato, pista di pattinaggio, inaugurazione

- Occhieppo Superiore, Canti e Incanti dal cielo alle 16,45 presso Bacco tabacco e Venere

- Biella, eventi di Natale, accensione albero ore 17 con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo e della cantante Sara Ramella - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

- Biella, Natale a Gli Orsi

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Tavigliano, concerto

- Vigliano, dalle 9.30, è in programma un incontro sul tema: “Nutri la mente - Alimentazione e Sport - Dall’età scolare fino alla terza età”, un evento organizzato da Biella Next.

- Vigliano, Un Bosco di Luci

- Biella, Biella Forum, Biella incontra la scherma

Domenica 7 dicembre

- Bioglio, spettacolo di Storie di Piazza

- Piedicavallo, polenta con la Pro Loco

- Borriana, mercatino e presepi

- Occhieppo Inferiore, Santa Ceciclia

- Brusnengo, ore 21 Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Brusnengo Concerto di Natale Coro "100% Misto - Made in Biella" diretto da Sandro Montalto, Organizzato da Società Operaia di Mutuo Soccorso di Brusnengo

- Oropa, ore 11: visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti reali dei Savoia e alla Cappella dell’Immacolata

- Torrazzo, Villaggio di Babbo Natale

- Pettinengo, Il Balcone del Biellese Trail

- Biella, Biella Forum, Biella incontra la scherma

- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food

- Biella, presso lo Studio Ceretti in viale Matteotti 25, Rita Mancini e Stefano Ceretti presentano la Nuova collezione sciarpe Coccola in modal e cashmere, con fotografie d’autore e citazioni celebri 10-13 / 15-18.

- Biella Chiavazza, mercatino natalizio presso OASI di Chiavazza

- Cossato, pista di pattinaggio

- Piaro e Forgnengo, Presepi tra le vie"

- Donato, mercatino di solidarietà in via Martiri della Libertà 31 dalle 10 alle 20

- Callabiana, presepi

- Oropa, pista di pattinaggio

- Ronco, "Aspettando il Natale" dalle 10 alle 18, laboratori, mercatino, musica, buon cibo

- Vigliano, Un Bosco di Luci

- Biella, Natale a Gli Orsi

- Vigliano, pranzo di Natale della Lega

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Biella, eventi di Natale

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Occhieppo Superiore, Villa Mossa Occhieppo Sotto L'albero dalle 10 alle 18

- Bagneri, battitura delle castagne

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Cossato, Vigili del Fuoco in festa per Santa Barbara

Lunedì 8 dicembre

- Vigliano, Un Bosco di Luci

- Graglia, "Casolare Reale dell'Alta Valle dell'Elvo" organizza "Il mercatino delle possibilità" dalle 16 alle 21

- Occhieppo Inferiore, Santa Ceciclia

- Borriana, mercatino e presepi

- Biella, Concerto "Melodie di Natale" ore 17 Palazzo Ferrero

- Oropa, mercatino degli hobbisti nel piazzale inferiore, ore 15.15 processione dalla Basilica Antica alla Cappella dell’Immacolata Concezione

- Oropa, ore 11: visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori, agli Appartamenti reali dei Savoia e alla Cappella dell’Immacolata

- Piaro e Forgnengo, Presepi tra le vie

- Biella, presso lo Studio Ceretti in viale Matteotti 25, Rita Mancini e Stefano Ceretti presentano la Nuova collezione sciarpe Coccola in modal e cashmere, con fotografie d’autore e citazioni celebri 10-13 / 15-18.

- Donato, mercatino di solidarietà in via Martiri della Libertà 31 dalle 10 alle 20

- Callabiana, presepi

- Viverone, Natale Incantato mercatini, spettacoli e street food area verde lungo lago, punta Becco, alle 15,30 Babbo Natale vien dal lago

- Biella Chiavazza, mercatino natalizio presso OASI di Chiavazza e Festa patronale OASI

- Biella, concerto di Natale Banda Verdi chiesa San Filippo

- Benna, pranzo degli auguri

- Oropa, pista di pattinaggio

- Biella, Natale a Gli Orsi

- Cossato, pista di pattinaggio

- Candelo, corsa degli Elfi

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Biella, eventi di Natale, Babbo Natale in centro, Mercatino di Natale del Santuario d’Oropa, Concerto dell’Immacolata, Concerto di Natale – Harmonie biellesi , Marciapè street band, Presepio Meccanico di Fratel Amilcare, Trenino

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Masserano, mostra di presepi, inaugurazione oggi

MOSTRE

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10

- Biella, Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve fino al 14 dicembre

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Biella, mostra “Ritratti allo specchio”, un progetto fotografico ideato in collaborazione con Anffas Biellese e firmato dal fotografo biellese Stefano Ceretti

- Sordevolo, mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita fino al prossimo 14 dicembre.

- Pettinengo, "Cosmogonie - il giardino segreto" tenutosi presso Villa Piazzo a Pettinengo visitabile fino al 30 novembre presso Villa Piazzo, via Maggia 2, Pettinengo, con ingresso libero dal lunedì al venerdì (8-19:30), sabato e domenica, tra le 15 alle 19.30.

- Oropa, fino all' 8 dicembre: Mostra-mercato di presepi nel chiostro del Santuario