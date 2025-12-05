Lessona a teatro per lo spettacolo di beneficenza

Si terrà sabato 6 dicembre alle ore 21, al Cine Teatro Italia di Lessona, lo spettacolo di beneficenza organizzato dalla Compagnia Instabile dei Cantastorie a favore della Comunità Biellese Aiuti Umanitari ODV.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai lavori di manutenzione del Centre MEO Lino Lava di Bujumbura, in Burundi, struttura finanziata dalla stessa associazione biellese e inaugurata nel 2010. Il presidente Carlo Ferrero sottolinea come il ricavato contribuirà concretamente al sostegno del centro, punto di riferimento per le attività sociali promosse da CBAU.

La Compagnia Instabile dei Cantastorie porterà in scena “Mistero al Castello”, spettacolo dedicato alla causa e pensato per coinvolgere il pubblico in una serata solidale e partecipata. L’associazione invita la comunità a prendere parte all’evento, contribuendo così alla continuità di un progetto che da anni rappresenta un legame attivo fra il territorio biellese e il Burundi.