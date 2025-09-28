Miagliano corre insieme: 104enne e 92enne emozionano al Villa Poma Trail FOTO

Anche quest'anno non sono mancate oggi domenica 28 settembre le emozioni a Miagliano questa mattina in occasione de il Villa Poma Trail, l’evento sportivo e comunitario che unisce corsa, natura e solidarietà nel cuore della Valle Cervo. Tre percorsi adatti a tutte le età e livelli che sono stati proposti, e sempre grande la risposta di appassionati e di chi per un giorno ha scelto la solidarietà. Sull linea di partenza anche con il numero 104 Ilva Ferraro, di 104 anni di Passobreve in corrozzina, e un 92enne che ha percorso il tratto interamente a piedi accompagnato dal nipote.

In tutto sono stati una cinquantina i partecipanti alla passeggiata 5km, in 120 iscritti hanno scelto il Trail 10 km per 250mt dsl e in tanti hanno preso parte al Bocia Trail 2K, il mini trail per bambini e bambine, con partenza riservata e sorprese all’arrivo.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, nasce dall’energia della Casa di Riposo “Villa Poma”, con l’obiettivo di creare un momento di sport accessibile, e vicino agli Ospiti della residenza per anziani.

Ad allietare l'evento DJ Andrea Caprio, e non poteva mancare il sindaco Alpino Alessandro Mognaz.